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MLB／楚奧特歸隊還沒時間表 想看大谷砲轟威廉波特

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Mike Trout。 歐新社
Mike Trout。 歐新社

天使隊當家球星楚奧特Mike Trout）歸隊遙遙無期，他仍期待可以在本季回歸，但坦言還沒有時間表，「這可能是我生涯遭遇過最辛苦的一次吧！」

楚奧特在5月中旬就因右小腿傷勢進入傷兵名單，原本評估有機會在7月中、後回歸，但至今沒看到他展開復健賽。

楚奧特今天賽前受訪，透露目前的身體狀況，本周三在底特律、周六在克里夫蘭，他都有參與團隊訓練，但最大的問題在於他還無法不感痠痛地參與每日訓練。

楚奧特表示，「這感覺很沮喪，我當然也想趕快歸隊，但我必須聰明一點，我不能上場後又哪裡出了狀況，我必須確保都完全沒事了再回來。」他也坦言，缺席時間比自己原先預期更久，自己也覺得很生氣，「但唯一能做的事，就是趕快讓狀況恢復。」

天使與印地安人的系列賽最終戰，將在明天移師少棒聖地威廉波特球場，楚奧特也在訪談中談到此事，而他認為最大焦點還是在大谷翔平身上，「我確信這一定會很令人期待，我想看看他在少棒球場打擊練習，看他能把球打得多遠，一定會很有意思。」

楚奧特 Mike Trout

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