MLB／對大谷賞3K 印地安人投手對他有歉疚感

面對大聯盟全壘打王大谷翔平賞出3K，印地安人先發投手麥肯錫（Triston Mckenzie）賽後覺得有點歉疚，自承面對大谷時特別來勁，在他的好投帶領下，印地安人以5：1擊敗天使隊，系列賽連拿兩勝，兩隊明天將移師威廉波特球場比賽。

麥肯錫先發7局只被敲出2安打、失1分，送出的8次三振裡，分別在1、3、6局K掉大谷，大谷此役最終4打數沒有安打。

「面對他時，我感覺自己有幾球投得很不錯。」麥肯錫表示，「其實我對大谷覺得有點抱歉，因為我覺得我對上其他人，就沒有像面對他投得那麼刁鑽。」

麥肯錫解釋，「當你面對像大谷這樣的超級球星，或是小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、史布林格（George Springer）等人，你在投手丘上會特別專注。」

天使教頭麥登（Joe Maddon）也稱讚對手的好投，「他真的投得很棒，感覺不到他的緊張，一切都很流暢、簡單，我知道他今年稍早的數據不太好看，但現在他是可以攻擊好球帶的投手。」

印地安人代理教頭海爾（DeMarlo Hale）上場換投時，印地安人現場球迷起身為麥肯錫鼓掌，但他並未脫帽回禮，而他賽後對此解釋，「如果我拿掉帽子，我的頭髮會一團亂，到時球迷可能會笑死。」