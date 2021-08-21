MLB／今日戰績表 海盜筒香嘉智代打敲本季首轟
MLB今日戰績表
皇家 6:2 小熊
勇士 3:0 金鶯
雙城 2:10 洋基
老虎 4:1 藍鳥
天使 1:9 印地安人
白襪 7:5(11局) 光芒
馬林魚 v3:5紅人
遊騎兵 0:6 紅襪
水手 3:12 太空人
國民 4:1 釀酒人
海盜 4:0 紅雀
響尾蛇 4:9 洛僟
巨人 1:4 運動家
大都會 2:3 道奇
費城人 4:3 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 雙城 vs. 洋基
01:10 白襪 vs. 光芒
02:20 皇家 vs. 小熊
03:07 老虎 vs. 藍鳥
04:05 國民 vs. 釀酒人
04:05 大都會 vs. 道奇
04:07 巨人 vs. 運動家
04:10 天使 vs. 印地安人
04:10 水手 vs. 太空人
06:40 馬林魚 vs. 紅人
07:05 勇士 vs. 金鶯
07:10 遊騎兵 vs. 紅襪
07:15 海盜 vs. 紅雀
08:10 響尾蛇 vs. 洛僟
08:40 費城人 vs. 教士
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