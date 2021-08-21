MLB／今日戰績表 海盜筒香嘉智代打敲本季首轟

洋基近期狀況火燙，今天（21日）對上勝率不到五成的雙城，終場以10：2大勝，豪取8連勝，不但持續穩固自己外卡第一的寶座，更持續對美東第一的光芒施加壓力。 26歲的古巴投手柯特斯（Nestor C

2021-08-21 13:20