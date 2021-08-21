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MLB／弗里德繳「麥達克斯完封」 勇士賞金鶯16連敗
勇士隊王牌弗里德（Max Fried）今（21日）面對決心「坦到底」的金鶯，僅用90顆球送出9局完封勝，助球隊奪下7連勝，也賞給金鶯16連敗。
A night @MaxFried32 will never forget!@LA_Hot_Sauce | #ForTheA pic.twitter.com/kvPailn87b— Atlanta Braves (@Braves) August 21, 2021
近期才由紅雀隊韋恩萊特（Adam Wainwright）辦到的「麥達克斯（Greg Maddux）完封勝（100球內完封勝）」，沒想到時隔9天再由弗里德親手達成，他9局僅被敲出4支安打，並投出4次三振、沒有保送，其中90球中有66顆好球。
弗里德賽後表示：「這是我一直以來都想完成的事，今天解決打者很有效率，我希望能夠讓他們把球打進場內，尤其在開賽之初，他們的攻擊慾望相當強烈。」、「我很幸運有達諾德（Travis d'Arnaud）做我的捕手，優秀的配球策略，我想這就是團隊勝利。」
勇士贏下這場比賽後，已經奪下近期的7連勝，近10場賽事更是恐怖的9勝1敗，領先分區第二的費城人有4.5場勝差，反觀本季志在參加的金鶯，不但吞下16連敗，更寫下隊史自1954年以來第二長的連敗紀錄。
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