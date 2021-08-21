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MLB／再以大比分「屠城」 洋基豪取8連勝穩住外卡第一

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基近期狀況火燙，今天（21日）對上勝率不到五成的雙城，終場以10：2大勝，豪取8連勝。 美聯社
洋基近期狀況火燙，今天（21日）對上勝率不到五成的雙城，終場以10：2大勝，豪取8連勝。 美聯社

洋基近期狀況火燙，今天（21日）對上勝率不到五成的雙城，終場以10：2大勝，豪取8連勝，不但持續穩固自己外卡第一的寶座，更持續對美東第一的光芒施加壓力。

26歲的古巴投手柯特斯（Nestor Cortes）今投出生涯代表作，主投7局僅被敲4支安打失2分，除了優異的投球表現，洋基也在此役早早打下江山，前4局就攻下7分，其中又以沃特（Luke Voit）最為出色，單場猛打賞敲出4安，包括1支全壘打及1支二壘安打。

「法官」賈吉（Aaron Judge）持續維持高檔，敲出本季第27轟，勒梅休（DJ LeMahieu）也單場雙安，包含一發全壘打，打線幾乎全員皆兵，為此役奠定勝基。

賽後，洋基以71勝52敗領先外卡二的運動家1場勝差，距離緊追在後的紅襪以及水手，分別有1.5及5場的勝差，至於在美聯東區則落後光芒4場。

古巴 東區

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