MLB／字母哥入股釀酒人 老闆希望他幫忙守一壘

今年帶領公鹿隊奪下歐布萊恩金盃的「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),日前正式入股同樣位於密爾瓦基的釀酒人,成為股東之一,老闆艾坦納西歐(Mark Attanasio)開玩笑表示要他幫忙鎮守球隊一壘防區。

字母哥在聲明中透露對密爾瓦基這座城市的愛,他表示自己很榮幸加入釀酒人這個大家庭,「我從未想過自己能夠站上這個位置,夢想成真了。」「我第一次認識棒球是在18歲,當時是我第一次來到密爾瓦基,但我知道葉力奇(Christian Yelich),他是一位很棒的球員,我想他現在應該為了奪冠而肩負一些壓力,從今天開始我會每天傳訊息給他。」

釀酒人老闆艾坦納西歐歡迎安戴托昆波的加入,並打趣地說道希望他能來協助一壘防區,目前釀酒人的一壘手為26歲的泰萊斯(Rowdy Tellez),是季中剛從藍鳥轉隊的新同學,打擊三圍.248/ .316/ .425。

Welcome to the Crew, Giannis Antetokounmpo!



This afternoon, Giannis and the Brewers announced that the 2-time MVP is joining our ownership team.

@Giannis_An34 | #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/vatZKVeN3a