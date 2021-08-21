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MLB／字母哥入股釀酒人 老闆希望他幫忙守一壘

聯合新聞網 / 綜合報導
今年帶領公鹿隊奪下歐布萊恩金盃的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），日前正式入股同樣位於密爾瓦基的釀酒人，成為股東之一。 取自釀酒人推特相片
今年帶領公鹿隊奪下歐布萊恩金盃的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），日前正式入股同樣位於密爾瓦基的釀酒人，成為股東之一。 取自釀酒人推特相片

今年帶領公鹿隊奪下歐布萊恩金盃的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），日前正式入股同樣位於密爾瓦基的釀酒人，成為股東之一，老闆艾坦納西歐（Mark Attanasio）開玩笑表示要他幫忙鎮守球隊一壘防區。

字母哥在聲明中透露對密爾瓦基這座城市的愛，他表示自己很榮幸加入釀酒人這個大家庭，「我從未想過自己能夠站上這個位置，夢想成真了。」「我第一次認識棒球是在18歲，當時是我第一次來到密爾瓦基，但我知道葉力奇（Christian Yelich），他是一位很棒的球員，我想他現在應該為了奪冠而肩負一些壓力，從今天開始我會每天傳訊息給他。」

釀酒人老闆艾坦納西歐歡迎安戴托昆波的加入，並打趣地說道希望他能來協助一壘防區，目前釀酒人的一壘手為26歲的泰萊斯（Rowdy Tellez），是季中剛從藍鳥轉隊的新同學，打擊三圍.248/ .316/ .425。

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