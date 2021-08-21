MLB／同場先發都有1安 大谷翔平讓張育成失誤+1

天使今天出戰印地安人隊，大谷翔平、張育成同場先發，4打數都敲出1安打、有1次三振，大谷在第8局的打席因張育成失誤上壘，但並未進一步擴大傷害，印地安人終場以9：1打爆天使。

大谷擔任先發第1棒、指定打擊，唯一安打是在第3局二壘有人時敲出，推進為一、三壘有人，天使最終在這局攻下全場唯一1分。

大谷在8局再度上壘，但這回不是靠自己的球棒，而是張育成發生失誤，這記一壘方向彈跳球造成張育成的手套接球彈飛，他試圖再徒手補救不成，最終仍形成失誤，但並未釀成失分。

印地安人從首局就砲轟對手，雷耶斯（Franmil Reyes）敲出三分砲，第2局張育成的滾地球打向游擊，他因野手選擇上壘，隨後史卓（Myles Straw）、羅沙里歐（Amed Rosario）的二壘打各帶1分打點，張育成跑回分數。

張育成第2打席在球數0好3壞時攻擊一顆91哩紅中直球，打成右外野方向安打，第3打席吞下三振，第4打席掃向中左外野，一路飛到警戒區才被接殺，這球飛行距離364呎，差一點就有機會形成全壘打。

印地安人在比賽後追持續追加分數，拉米瑞茲（Jose Ramirez）還在8局下補上陽春砲，最終就以大比分差贏下比賽。