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MLB／大谷粉絲報到 沙胖讚他把大聯盟打得像少棒

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
沙胖早就是大谷翔平的粉絲。 法新社
沙胖早就是大谷翔平的粉絲。 法新社

退役名投沙巴西亞（CC Sabathia）擁護大谷翔平已久，今天他出席天使與印地安人隊之戰，再度盛讚這位二刀流天才，直呼他把大聯盟打得像少棒，但被問到全盛時期的自己能否解決大谷，沙胖倒是不改自信：「我當然會解決他啊！」

沙胖6度入選明星賽，2007年身披印地安人球衣拿下美聯塞揚獎，球團為了感念他的貢獻，將當地一座兒童棒球場以沙巴西亞命名，他今天來到克里夫蘭出席活動，隨後也進場觀戰。

大谷就在客隊陣營，沙胖身為他的粉絲之一，在訪談中大談他的好，「當我第一次看到他打球，我就說過他是我所見過最棒的球員，當時人們覺得我的言論瘋了，但他在大聯盟所做到的事，從來沒有人辦到過。」

退役名投沙巴西亞（見圖）擁護大谷翔平已久，今天他出席天使與印地安人隊之戰，再度盛讚這位二刀流天才，直呼他把大聯盟打得像少棒。路透社
退役名投沙巴西亞（見圖）擁護大谷翔平已久，今天他出席天使與印地安人隊之戰，再度盛讚這位二刀流天才，直呼他把大聯盟打得像少棒。路透社

沙胖表示，自己還沒現場看過大谷投球的比賽，但透過轉播幾乎場場不錯過，「即便我住在東岸，我必須設鬧鐘提醒自己，但我可能是他的最死忠粉絲喔！」

大谷本季在投手丘上繳出8勝1敗、防禦率2.79，100局投球送出120次三振，打擊區上則已掃40轟，在沙胖眼裡，大谷的哪項能力最為突出？

沙胖給出意外的答案，「他的速度和他的體型，我直到2019年才意識到這件事，當時我親眼看到他打向葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）的彈跳球，而他的速度擊敗了Didi。」

沙胖讚揚大谷的全才表現，「他辦到了所有孩子渴望的事，剛好兩隊周末就要在威廉波特比賽，這讓我想到，少棒球隊通常隊上最好的選手會是投手，他打了一堆全壘打，還是最強投手，大谷真的是在大聯盟打少棒吧！我知道他能打，但沒想到這麼會打。」

沙胖也被問到全盛時期的自己，若踫上「打者翔平」的勝負，他笑答：「我當然會贏啊！這毫無疑問，我會面對他丟二縫線和滑球。」

大聯盟 沙巴西亞

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