MLB／大谷翔平漸入佳境 佐佐木主浩：有望達成雙位數勝投

天使隊日籍好手大谷翔平昨（19日）送出生涯代表作，投球方面主投8局0失分送出8次三振，打擊也敲出本季第40轟，讓素有「橫濱的大魔神」之稱的佐佐木主浩撰文分析，指出若保持狀態，單季雙位數勝投指日可待。

佐佐木主浩指出，大谷已經掌握了自己的投球方式，動作變得更加穩定，控球也有提升，此外指叉球的品質也相當棒，隨著比賽進行，效果越來越顯著，6局連續三振掉史構普（Jonathan Schoop）與卡布雷拉（Miguel Cabrera），從球種縱向落下可以看出，大谷的振臂是以筆直向下而非水平，「感覺他最後是以『全部用三振解決』的心情在投球。」

如果是普通的選手，在經過春訓以及開幕戰後，投球機制幾乎已經定型，但大谷不一樣，他能夠於賽季中做出改變，而且二刀流的他，理應無法全神貫注在投球的訓練，不過他卻能在8月中調整好自己，佐佐木認為這點相當荒唐。

此外，佐佐木也以投手的身份觀察大谷作為打者的能力，指出揮棒快速是特點，只要有一點的控球失誤就會被敲出長打，對於他成為第一位在大聯盟單季達到40轟的日本打者，只能以「好厲害」形容，非常期待他能在剩下的40多場比賽交出什麼樣的成績單。

最後佐佐木主浩表示，大谷接下來大約還有6場的先發機會，如果能像昨天一樣投滿8局，拿下勝投的機率很高，這樣一來要拿下生涯首次的雙位數勝投也是有可能的。