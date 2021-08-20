快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平漸入佳境 佐佐木主浩：有望達成雙位數勝投

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰／綜合報導
天使隊日籍好手大谷翔平。 美聯社
天使隊日籍好手大谷翔平。 美聯社

天使隊日籍好手大谷翔平昨（19日）送出生涯代表作，投球方面主投8局0失分送出8次三振，打擊也敲出本季第40轟，讓素有「橫濱的大魔神」之稱的佐佐木主浩撰文分析，指出若保持狀態，單季雙位數勝投指日可待。

佐佐木主浩指出，大谷已經掌握了自己的投球方式，動作變得更加穩定，控球也有提升，此外指叉球的品質也相當棒，隨著比賽進行，效果越來越顯著，6局連續三振掉史構普（Jonathan Schoop）與卡布雷拉（Miguel Cabrera），從球種縱向落下可以看出，大谷的振臂是以筆直向下而非水平，「感覺他最後是以『全部用三振解決』的心情在投球。」

如果是普通的選手，在經過春訓以及開幕戰後，投球機制幾乎已經定型，但大谷不一樣，他能夠於賽季中做出改變，而且二刀流的他，理應無法全神貫注在投球的訓練，不過他卻能在8月中調整好自己，佐佐木認為這點相當荒唐。

此外，佐佐木也以投手的身份觀察大谷作為打者的能力，指出揮棒快速是特點，只要有一點的控球失誤就會被敲出長打，對於他成為第一位在大聯盟單季達到40轟的日本打者，只能以「好厲害」形容，非常期待他能在剩下的40多場比賽交出什麼樣的成績單。

最後佐佐木主浩表示，大谷接下來大約還有6場的先發機會，如果能像昨天一樣投滿8局，拿下勝投的機率很高，這樣一來要拿下生涯首次的雙位數勝投也是有可能的。

日本

相關新聞

MLB／字母哥入股釀酒人 老闆希望他幫忙守一壘

今年帶領公鹿隊奪下歐布萊恩金盃的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），日前正式入股同樣位於密爾瓦基的釀酒人，成為股東之一，老闆艾坦納西歐（Mark Attanasio）開

MLB／「投球型態像前雙城王牌」劉致榮球探評價出爐

1999年出生，22歲的台灣好手劉致榮現效力於紅襪小聯盟1A，近期球探報告出爐，他在球隊小聯盟體系中名列第24，滿分60的總評中得40，並透露他的投球型態近似前雙城王牌、不久前才被交易至藍鳥的貝瑞歐斯

MLB／MVP不夠 大谷翔平加搶塞揚獎

天使隊日籍球星大谷翔平，昨天對老虎隊之戰展現高水準「二刀流」功力，不但先發八局失一分，以優質內容奪下本季第八勝，還在八局...

MLB／大谷翔平魅力席捲全美 連卡布雷拉之子也爭相合影

天使隊日籍好手大谷翔平本季破繭而出，在近日作客底特律老虎隊時，卡布雷拉（Miguel Cabrera）的兒子也把握爭取合照的機會，發布在Instagram上。 卡布雷拉9歲的兒子Chris寫道：

MLB／薛則季後有望回歸國民？總管不排除可能性

本季交易大限最大震撼彈，就是國民將陣中塞揚王牌薛則（Max Scherzer）與明星游擊手透納（Trea Turner）送至道奇，國民總管瑞佐（Mike Rizzo）於近日受訪時透露，希望薛則能在華盛

MLB／弗里德繳「麥達克斯完封」 勇士賞金鶯奪16連敗

勇士隊王牌弗里德（Max Fried）今（21日）面對決心「坦到底」的金鶯，僅用90顆球送出9局完封勝，助球隊奪下7連勝，也賞給金鶯16連敗。 A night @MaxFried32 will ne

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。