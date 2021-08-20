MLB／大谷翔平魅力席捲全美 連卡布雷拉之子也爭相合影

天使隊日籍好手大谷翔平本季破繭而出，在近日作客底特律老虎隊時，卡布雷拉（Miguel Cabrera）的兒子也把握爭取合照的機會，發布在Instagram上。

卡布雷拉9歲的兒子Chris寫道：「與獨一無二的大谷翔平。」吸引近9000名觀眾按讚，發布後隔天大谷就以同場二刀流登板，繳出8局無失分以及單季第40發全壘打的表現。

賽前大谷翔平在受訪時曾被問到對卡布雷拉的看法，當時他表示對方是位偉大的打者，「如果是我被他敲出生涯第500轟也沒關係。」不過最後並沒有如願，卡布雷拉在大谷翔平先發的場次繳出4打數1安打，僅在首打席靠著一壘安打上壘。