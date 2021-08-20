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MLB／薛則季後有望回歸國民？總管不排除可能性
本季交易大限最大震撼彈，就是國民將陣中塞揚王牌薛則（Max Scherzer）與明星游擊手透納（Trea Turner）送至道奇，國民總管瑞佐（Mike Rizzo）於近日受訪時透露，希望薛則能在華盛頓退休，甚至不排除未來與他再次聚首的可能性。
即將在賽季結束進入自由球員市場的薛則，即便已年屆37歲，想必仍會成為眾家競逐的頂級先發戰力，瑞佐表示：「薛則絕對是我生命中相當重要的一部分，我曾於2006年的選秀中看上他，直到現在我仍與他保持聯繫，未來再次攜手的機率並不是不可能。」不過他也強調決定權在對方手上。
「我們很樂意看到他穿上國民隊球衣退休，我們也很樂意這麼做，如果順利的話，我想他應該也會回來，華盛頓的所有球迷都喜歡他。」瑞佐說道。
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