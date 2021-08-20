MLB／明星賽後24勝9敗聯盟最佳 洋基衝上外卡第一寶座

自從上個系列戰橫掃分區世仇紅襪後，紐約洋基成為全聯盟明星賽後最火燙的球隊，除了在美聯東區坐二望一，更加穩固自己在外卡上的位置，今日（20日）再以7：5勝雙城，目前穩坐美聯外卡第一。

洋基今輪到泰隆（Jameson Taillon）登板先發，面對雙城他前5局投了無失分的好球，直到6局才遭連續安打失3分退場，好在隊友東岡凱爾（Kyle Higashioka）開轟、沃特（Luke Voit）、瑞佐（Anthony Rizzo）前4局就打下6分領先。

帶著6：3的領先進入8局，洋基派上近期表現較不穩的布里頓（Zack Britton）上場，結果被波蘭柯（Jorge Polanco）安打追近一分，下個半局史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟再度拉開差距，以7：4進入最終第9局。

最後洋基派上新任終結者格林（Chad Green）登板，雖然被沙諾（Miguel Sano）全壘打嚇出一身冷汗，好在仍靠著連續2個三振守住比賽。

賽後洋基已達成近期7連勝，明星賽後更是24勝9敗的佳績，目前以70勝52敗名列美聯東區第二，與原本領先的紅襪拉開1.5場的勝差，不過美聯外卡仍競爭激烈，包括洋基、運動家、紅襪、水手、藍鳥等隊，勝差皆不超過6場，最終鹿死誰手仍很難說。