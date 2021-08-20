MILB／鄭宗哲新人聯盟轟3分砲 陳聖平低階1A選保送跑回2分

美職新人聯盟海盜金隊的鄭宗哲今天敲出3分全壘打，為本季第4轟，還選到2次保送，手感火燙；低階1A響尾蛇隊的陳聖平4打數沒有敲安打，不過選到1次保送，總計跑回2分。

新人聯盟海盜金隊今天與金鶯黑隊交手的賽事，鄭宗哲先發打第3棒、擔任三壘手，1局下選到保送，3局下在一、二壘有人時，轟出3分全壘打，一棒幫助球隊逆轉，取得3比2領先；5局下鄭宗哲再選到保送，盜上二壘並利用投手暴投上三壘，再靠著隊友擊出高飛犧牲打，跑回1分。

7局上金鶯黑隊攻下5分大局，追平成7比7平手，7局下鄭宗哲擊出二壘滾地球出局；不過8局下海盜金隊再攻下3分，鄭宗哲則是擊出內野高飛必死球，終場海盜金隊以10比7獲勝。總計鄭宗哲3打數敲出1支安打，選到2次保送，包辦3分打點、跑回2分，目前打擊率2成79。

響尾蛇隊低階1A的賽事，陳聖平擔任開路先鋒、守二壘，1局下就選到保送上壘，最後跑回分數；3局下擊出一壘滾地球出局，不過有推進效果；5局下擊出左外野飛球出局，8局下擊出滾地球透過野手選擇上壘，並靠著隊友安打跑回1分；9局下遭到三振。

終場響尾蛇隊低階1A以7比10不敵洛磯隊低階1A，總計陳聖平4打數沒有敲安打，不過選到1次保送、跑回2分，目前打擊率2成02。另外，響尾蛇隊2A的林家正今天先發打第8棒、擔任捕手，3打數沒有敲安打，目前打擊率3成13。