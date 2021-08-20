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MLB／「投球型態像前雙城王牌」劉致榮球探評價出爐
1999年出生，22歲的台灣好手劉致榮現效力於紅襪小聯盟1A，近期球探報告出爐，他在球隊小聯盟體系中名列第24，滿分60的總評中得40，並透露他的投球型態近似前雙城王牌、不久前才被交易至藍鳥的貝瑞歐斯（Jose Berrios）。
內容寫道，劉致榮在文化大學時期是游擊手，曾於2019年登板投球，快速球速上看98英里，紅襪當時以內野手身份用75萬美元的簽約金將他簽下，不過由於去年疫情影響，秋季時球速有所下降，但6種變化球——速球、曲球、滑球、卡特球、指叉球、變速球的感覺仍不錯。
球探提到，他的四縫線速球約落在90-92英里，去年秋天可以投到94英里，和過往相比有著3-4英里的差距，不過就在今夏的小聯盟賽事開打後，他的球速已經提升到了97英里，球團今年希望精簡化他的配球，要他專注於自己80英里出頭的滑球，並以變速球作為第二變化球種。
該文最後表示，劉致榮缺乏身為先發投手的身材優勢，但出色的運動能力讓他也可以作為游擊手期待，投球型態簡潔，不費力就能投出球威，雖然還需要一整個球季的觀察，不過他的整題性太令人聯想到今年才被交易至藍鳥的貝瑞歐斯（Jose Berrios）。
劉致榮在球探滿分60的評價中，獲得快速球評分55、滑球55、變速球50、控球50，整體評價40的成績。
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