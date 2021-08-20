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MLB／大谷翔平單場4度上壘 天使落後8分竟逆轉了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平參與隊史最大逆轉秀，3打數敲出2安打、有2保送，靠高飛犧牲打貢獻1分打點。 路透社
大谷翔平參與隊史最大逆轉秀，3打數敲出2安打、有2保送，靠高飛犧牲打貢獻1分打點。 路透社

天使隊今天上演隊史最大逆轉，克服8分落後，終場以13：10賞給老虎隊一場挫敗，大谷翔平3打數敲出2安打、有2保送，靠高飛犧牲打貢獻1分打點。

天使打完5局以2：10落後，此役逆轉勝後，追平隊史最大落後分差逆轉勝紀錄，前次締造紀錄在1986年8月29日（美國時間），對手同樣是老虎。

大聯盟本季有球隊不分幾局取得8分領先時，最終合計240勝2敗，除了今天的老虎外，另一支翻盤球隊是7月9日的國民隊，當時教士隊從0：8落後打成9：8贏球。

新秀馬許（Brandon Marsh）貢獻3安打、3分打點，包括2支三壘打，對這場逆轉勝直喊酷，「我從沒想過我曾參與到8分逆轉的比賽，特別是在大聯盟這個層級，這真的特別，這是我會永遠記得的時刻。」

馬許在第2局的三壘打直擊右外野全壘打牆上緣，送回天使的第1分，總教練麥登（Joe Maddon）認為這有可能是一記全壘打，但他不想在此時冒風險挑戰，而馬許也不介意，「不管是全壘打或三壘打，都代表了我現在狀況很好，我只想感謝所有幫助我能調整到現在狀況的人。」

馬許為天使農場排名第2的大物，來到大聯盟後開低走高，近8戰累積31打數敲出13支安打、打擊率4成19。

天使 大聯盟

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