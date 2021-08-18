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MLB／單場賞3次保送 老虎教頭稱大谷為「聯盟最危險打者」

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

天使隊日籍好手大谷翔平今（18日）作客老虎，共上壘多達4次，不過有3次是透過對手投出保送，老虎教頭辛區（A.J. Hinch）稱這是給他最大的敬意，「他無疑是聯盟最危險的打者。」

此役大谷於2出局二壘有人時上場打擊，老虎教練團對投手下達敬遠指示，選擇抓下一棒的佛列契（David Fletcher），辛區賽後透露，儘管佛列契也不好對付，「但大谷在那時相當可怕。」而他的策略也確實奏效，最終投手順利在該局三振掉佛列契。

天使於9局透過對方投手索托（Gregory Soto）控球不穩形成滿壘後，22歲二年級生歐戴爾（Jo Adell）補上一發滿貫砲，下一棒的捕手鈴木清也開轟，單局狂下6分，終場就以8：2擊敗老虎，明日將由大谷翔平登板先發，上演本季第15度二刀戲碼。

鈴木

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