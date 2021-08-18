MLB／模仿亞洲人口音評論大谷 名人堂投手推特被灌爆道歉

天使隊今（18日）作客老虎主場，底特律轉播單位在評論大谷翔平的表現時卻語帶歧視，在推特上引發騷動，這也使得該球評趕緊在比賽途中道歉。

老虎主場轉播單位邀請名人堂球員莫里斯（Jack Morris）擔任球評，在被問及若自己是投手，會怎麼面對大谷時，說出了「會非常非常小心（very very careful）。」卻同時模仿了亞洲人的口音，引爆爭議。

影片遭到網友剪輯上傳推特，到了9局莫里斯才發現大事不妙，他趕緊在節目上表示：「如果我剛才的發言冒犯到了你，尤其是亞洲人，我誠摯的向你們道歉。」