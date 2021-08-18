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MLB／今日戰績表 洋基單日2勝紅襪重返季後賽競爭行列

聯合新聞網 / 整理
一個半月前洋基還落後紅襪10場勝差，今天一日兩勝宿敵後，兩隊已經平起平坐無勝差，與運動家三隊並列美聯外卡第一！ 路透社
一個半月前洋基還落後紅襪10場勝差，今天一日兩勝宿敵後，兩隊已經平起平坐無勝差，與運動家三隊並列美聯外卡第一！ 路透社

MLB今日戰績表

紅襪 3:5 洋基

小熊 2:1 紅人

印地安人 3:1 雙城

教士 3:7 洛磯

大都會 2:3 巨人

藍鳥 6:12 國民

紅襪 0:2 洋基(雙重戰)

天使 8:2 老虎

勇士 2:0 馬林魚

金鶯 0:10 光芒

釀酒人 2:0 紅雀

水手 3:1 遊騎兵

運動家 0:9 白襪

太空人 1:3 皇家

費城人 2:3 響尾蛇

海盜 3:4 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 小熊 vs. 紅人

01:10 印地安人 vs. 雙城

03:10 教士 vs. 洛磯

03:45 大都會 vs. 巨人

04:05 藍鳥 vs. 國民

07:05 紅襪 vs. 洋基

07:10 天使 vs. 老虎

07:10 勇士 vs. 馬林魚

07:10 金鶯 vs. 光芒

07:45 釀酒人 vs. 紅雀

08:05 水手 vs. 遊騎兵

08:10 運動家 vs. 白襪

08:10 太空人 vs. 皇家

09:40 費城人 vs. 響尾蛇

10:10 海盜 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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