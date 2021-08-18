MLB／今日戰績表 洋基單日2勝紅襪重返季後賽競爭行列

天使隊今（18日）作客老虎主場，底特律轉播單位在評論大谷翔平的表現時卻語帶歧視，在推特上引發騷動，這也使得該球評趕緊在比賽途中道歉。 老虎主場轉播單位邀請名人堂球員莫里斯（Jack Morris

2021-08-18 16:54