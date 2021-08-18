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MLB／161公里強襲球打傷前隊友 白襪官網：贏得愁容滿面

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
白襪打者古德溫（Brian Goodwin）揮出強勁平飛球，直接打中運動家先發投手巴塞特（Chris Bassitt）的右臉頰，他當場倒地被送往醫院。 路透社
白襪打者古德溫（Brian Goodwin）揮出強勁平飛球，直接打中運動家先發投手巴塞特（Chris Bassitt）的右臉頰，他當場倒地被送往醫院。 路透社

美聯中區穩居領先地位的白襪隊，今天在芝加哥主場迎戰運動家隊，2局下發生所有人都不想看到的事，古德溫（Brian Goodwin）揮出強勁平飛球，直接打中運動家先發投手巴塞特（Chris Bassitt）的右臉頰，他當場倒地被送往醫院，白襪雖以9：0贏球，官網形容這一勝「贏得愁容滿面」。

巴塞特2014年從白襪展開大聯盟生涯，投了6場比賽（5場先發）後，隔年被交易到運動家，本季12勝紀錄暫居美聯榜首，今天挑戰第13勝投不滿兩局發生意外，就連白襪教練、球員都很關心這位「前隊友」的狀況。

巴塞特2局下被連揮3支安打、攻占滿壘後因傷退場，原因就是古德恩揮棒初速達100.1英里（161公里）的強襲球，這位32歲右投根本沒有反應時間，直接倒在地上用雙手掩面，醫護人員趕緊上前用毛巾幫他止血，緊急送醫救治。

白襪這半局出現5支安打，包括蘭布（Jake Lamb）3分砲，一口氣攻下5分奠定勝基，戰績70勝50敗在分區穩居第1，領先排名第2的印地安人隊多達11場勝差，巴塞特吞下本季第4敗。

運動家總教練梅爾文表示，巴塞特意識清楚，應是打到眼睛下面，臉上縫了幾針，目前看來眼睛沒有問題，詳細狀況要等待進一步檢查報告。

古德溫揮出這支內野安打也很難受，當場沉默不語，賽後持續關心巴塞特的狀況，一直為他祈福。

白襪總教練拉魯薩（Tony La Russa）也說，兩隊都很關心巴塞特，遠遠超過比賽勝負，多年來不只一次看過這種場面，實在非常可怕，希望巴塞特好好休息，身體沒有大礙。

白襪 運動家

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