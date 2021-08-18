MLB／前次被偷桃有陰影 大谷翔平盜壘逃離卡布雷拉魔爪
上次交手被意外「偷桃」，天使與老虎再度交戰，這次大谷翔平上壘又被對方老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）捉弄，成為鎂光燈焦點。
2個月前，大谷翔平打擊對上老虎時順利站上一壘壘包，老虎隊未來的名人堂球星卡布雷拉展現熱情，與這位二刀流選手閒話家常，卻冷不防地往大谷的下體一撈，讓後者嚇了一跳。
今天兩隊再度交戰，大谷首打席就敲安上壘，卡布雷拉這次趁他彎腰脱下護具時偷走插在他後口袋的打擊手套，不過他也沒有留在一壘太久，馬上發動盜壘奔向二壘，順利從卡布雷拉的魔爪中逃出。
終場大谷翔平繳出3打數1安打，另有3次保送，天使也以8：2大勝老虎。
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