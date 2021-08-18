快訊

國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

MiLB／陳聖平、王志庭升低階1A 鄭宗哲新人聯盟敲三壘安

中央社 / 台北18日電
美國職棒台將陳聖平（圖）與王志庭今天從新人聯盟升到低階1A。 中央社
美國職棒台將陳聖平（圖）與王志庭今天從新人聯盟升到低階1A。 中央社

美國職棒台將陳聖平與王志庭今天從新人聯盟升到低階1A，陳聖平是重返低階1A，王志庭則是生涯首度；另外新人聯盟海盜隊的鄭宗哲5打數敲2支安打，其中1支是2打點三壘安打。

響尾蛇隊野手陳聖平原本開季從低階1A出發，與林家正同隊，不過陳聖平在8月初被降回新人聯盟，林家正則是升上2A。陳聖平在新人聯盟出賽3場，10打數敲出5支安打，打擊率高達5成；之前在低階1A則是出賽62場，236打數敲出47支安打，包含6發全壘打，打擊率1成99。

皇家隊投手王志庭則是本季在新人聯盟出賽10場，包含3場先發，拿下0勝2敗，不過防禦率僅2.64，從2018年旅美以來首度獲得升上低階1A的機會。

新人聯盟海盜金隊的比賽，鄭宗哲先發打第3棒、擔任游擊手，1局上擊出游擊滾地球出局，3局上吞下三振，5局上擊出游擊滾地球出局；不過7局上敲出安打後又成功盜上二壘，再利用投手暴投到三壘；9局上二、三壘有人時，敲出三壘安打送回2分。

總計鄭宗哲5打數敲出2支安打，包辦2分打點，目前出賽24場、打擊率2成77，不過最終海盜金隊以5比8不敵金鶯黑隊。

陳聖平 鄭宗哲

延伸閱讀

MiLB／陳柏毓新人聯盟連6戰好投 鄭宗哲選保送跑回1分

MiLB／林家正2A猛打賞包辦3打點 陳聖平新人聯盟敲兩安

MiLB／劉致榮先發5局奪第2勝 陳聖平敲超前安

MiLB／陳聖平、林家正同場敲安 宋文華獲救援成功

相關新聞

MLB／前次被偷桃有陰影 大谷翔平盜壘逃離卡布雷拉魔爪

上次交手被意外「偷桃」，天使與老虎再度交戰，這次大谷翔平上壘又被對方老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）捉弄，成為鎂光燈焦點。 2個月前，大谷翔平打擊對上老虎時順利站上一壘壘包，老虎隊未

MLB／大谷翔平19日拚7連勝 對決挑戰500轟的卡布雷拉

天使隊今天作客底特律，對老虎隊展開3連戰首戰，大谷翔平擔任開路先鋒，3打數1安打、被保送3次，全壘打數停留在39支，天使...

MLB／161公里強襲球打傷前隊友 白襪官網：贏得愁容滿面

美聯中區穩居領先地位的白襪隊，今天在芝加哥主場迎戰運動家隊，2局下發生所有人都不想看到的事，古德溫（Brian Good...

MLB／范姆486英尺本季最遠全壘打 塔提斯第34轟出爐

教士隊左外野手范姆（Tommy Pham）今天對洛磯隊之戰7局上，轟出左外野方向陽春砲，官方公布飛行距離達486英尺，成...

MiLB／陳聖平、王志庭升低階1A 鄭宗哲新人聯盟敲三壘安

美國職棒台將陳聖平與王志庭今天從新人聯盟升到低階1A，陳聖平是重返低階1A，王志庭則是生涯首度；另外新人聯盟海盜隊的鄭宗...

MLB／張育成過26歲生日 敲深遠二壘安打助隊獲勝

美國職棒大聯盟印地安人隊台灣好手張育成今天過26歲生日，獲得先發機會，4打數敲出1支深遠二壘安打，靠著隊友開轟跑回1分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。