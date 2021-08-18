MiLB／陳聖平、王志庭升低階1A 鄭宗哲新人聯盟敲三壘安
美國職棒台將陳聖平與王志庭今天從新人聯盟升到低階1A，陳聖平是重返低階1A，王志庭則是生涯首度；另外新人聯盟海盜隊的鄭宗哲5打數敲2支安打，其中1支是2打點三壘安打。
響尾蛇隊野手陳聖平原本開季從低階1A出發，與林家正同隊，不過陳聖平在8月初被降回新人聯盟，林家正則是升上2A。陳聖平在新人聯盟出賽3場，10打數敲出5支安打，打擊率高達5成；之前在低階1A則是出賽62場，236打數敲出47支安打，包含6發全壘打，打擊率1成99。
皇家隊投手王志庭則是本季在新人聯盟出賽10場，包含3場先發，拿下0勝2敗，不過防禦率僅2.64，從2018年旅美以來首度獲得升上低階1A的機會。
新人聯盟海盜金隊的比賽，鄭宗哲先發打第3棒、擔任游擊手，1局上擊出游擊滾地球出局，3局上吞下三振，5局上擊出游擊滾地球出局；不過7局上敲出安打後又成功盜上二壘，再利用投手暴投到三壘；9局上二、三壘有人時，敲出三壘安打送回2分。
總計鄭宗哲5打數敲出2支安打，包辦2分打點，目前出賽24場、打擊率2成77，不過最終海盜金隊以5比8不敵金鶯黑隊。
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