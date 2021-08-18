MLB／范姆486英尺本季最遠全壘打 塔提斯第34轟出爐

教士隊左外野手范姆（Tommy Pham）今天對洛磯隊之戰7局上，轟出左外野方向陽春砲，官方公布飛行距離達486英尺，成為大聯盟本季最大號全壘打，不過教士終場3：7落敗。

洛磯在主場迎戰教士，打完前6局上4：0領先，先發投手馬奎茲（German Marquez）7局上出狀況，被塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、范姆接連轟出陽春砲，投6.1局失3分退場。

洛磯7局下再得3分拉大領先差距，終場4分之差獲勝，馬奎斯本季第11勝到手。

塔提斯前天傷癒歸隊，對響尾蛇之戰轟出雙響砲，今天出現近3戰第3轟，本季累積34支全壘打，和天使隊大谷翔平的差距拉近到5支，只落後藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1支，仍在大聯盟排名第3，穩居國聯榜首。

大聯盟本季最大號全壘打原是485英尺，白襪隊莫塞迪斯（Yermin Mercedes）4月9日在芝加哥主場締造，范姆今天超前1英尺，把馬奎斯的失控滑球轟上左外野看台最後側，也是大聯盟開始計算全壘打距離以來，教士隊史第二遠的全壘打，2018年柯戴羅（Franchy Cordero）489英尺仍是最遠。

教士隊左外野手范姆（Tommy Pham）今天對洛磯敲出大聯盟本季最大號全壘打。 路透社

另外，柯朗沃斯7局上陽春砲是個人本季第2支場內全壘打，對手都是洛磯，成為教士第3位單季至少揮出兩支場內全壘打的球員。