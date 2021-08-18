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MLB／張育成過26歲生日 敲深遠二壘安打助隊獲勝

中央社 / 記者楊啟芳台北18日電
印地安人隊台灣好手張育成今天過26歲生日，獲得先發機會，4打數敲出1支深遠二壘安打。 法新社
印地安人隊台灣好手張育成今天過26歲生日，獲得先發機會，4打數敲出1支深遠二壘安打。 法新社

印地安人隊台灣好手張育成今天過26歲生日，獲得先發機會，4打數敲出1支深遠二壘安打，靠著隊友開轟跑回1分，終場印地安人隊以3比1擊敗雙城隊。

張育成因為日前在3A手感火燙，於台灣時間14日再度升上大聯盟，當天回歸大聯盟就轟出全壘打，也有三壘安打演出。印地安人隊今天與雙城隊的比賽，張育成剛好是26歲生日，先發打第6棒、擔任一壘手。

2局上張育成吞下三振，5局上敲出深遠二壘安打，球直擊全壘打牆，差點形成全壘打；7局上擊出三壘滾地球出局，9局上遭到三振。總計張育成4打數敲出1支安打，本季目前在大聯盟出賽59場，打擊率1成91。

此戰5局上在張育成敲二壘安打後，強生（DanielJohnson）轟出2分全壘打，印地安人隊率先攻下2分；6局上印地安人隊再添1分；雖然雙城隊在8局下靠著3次保送追回1分，不過最終印地安人隊還是以3比1獲勝。

張育成 印地安人

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