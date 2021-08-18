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MLB／大谷翔平19日拚7連勝 對決挑戰500轟的卡布雷拉

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平今天擔任開路先鋒，3打數1安打、被保送3次，全壘打數停留在39支，明天要改當投手對決要挑戰500轟的卡布雷拉。 美聯社
大谷翔平今天擔任開路先鋒，3打數1安打、被保送3次，全壘打數停留在39支，明天要改當投手對決要挑戰500轟的卡布雷拉。 美聯社

天使隊今天作客底特律，對老虎隊展開3連戰首戰，大谷翔平擔任開路先鋒，3打數1安打、被保送3次，全壘打數停留在39支，天使「二年級生」歐戴爾（Jo Adell）9局上轟出滿貫砲，打破平手局面，終場8：2獲勝。

大谷15日對太空人隊之戰，首局首打席轟出陽春砲，本季第39轟出爐，追平1982年傑克森（Reggie Jackson）保持的隊史單季最多轟左打紀錄，接下來3場比賽合計11支3，都是短程一壘打，想成為天使首位單季40轟左打還要等一等。

老虎本季首次在主場對決天使，湧進24714人觀戰，除了大谷的獨特魅力，38歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）挑戰生涯第500轟是更大重點。

他在12日對金鶯隊之戰揮出今年第12轟、生涯499轟，接下來4戰11個打數只出現1支一壘打，包括今天兩個打數掛零、被保送兩次。

天使總教練麥登（Joe Maddon）強調，絕對沒有故意閃躲卡布雷拉才有兩次保送，他還笑說：「我們是為了促進明天比賽的票房。」

天使本季對戰老虎5場以4勝1敗領先，大谷明天將登板先發，挑戰本季第8勝、最近7連勝；他從6月5日投贏水手隊開始，最近10場比賽奪下6勝，目前戰績7勝1敗、防禦率2.93，投92局飆出112次三振，明天對決卡布雷拉成為最大焦點。

天使 老虎

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