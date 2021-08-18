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MLB／菜鳥投手寫紀錄 洋基一日兩勝紅襪擠身外卡領先群
紐約洋基今晚靠著沃特、史丹頓開轟，2比0擊敗宿敵波士頓紅襪隊，拿下雙重賽並拉出5連勝，戰績追上紅襪，在美國聯盟外卡爭奪戰中並列領先。
洋基另一致勝英雄是先發的菜鳥投手希爾（Luis Gil）。他日前被洋基從小聯盟3A拉上，拯救傷兵成群的輪值，今天主投4.2局無失分，送出4次三振，僅被敲出3支安打，但與勝投擦肩而過。
23歲、出身多明尼加的希爾是洋基農場最受矚目的投手之一，月初因陣中大將柯爾（Gerrit Cole）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）接連感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）缺陣而登上大聯盟，生涯初登板就拿下勝投。
希爾半個月來先發3場，主投15.2局一分未失，送出18次三振。根據轉播洋基賽事的YES頻道，希爾是自1901年以來，大聯盟唯一頭3場出賽無失分且奪三振15次以上的菜鳥投手。
柯爾、蒙哥馬利歸隊後，希爾可能重返小聯盟鍛鍊球技。但他在球隊需要時表現出色，加入洋基先發輪值指日可待。
洋基在主場雙重賽首戰後來居上，5比3擊敗紅襪。此役敲安助球隊超前的沃特（Luke Voit）及鞏固領先的史丹頓（Giancarlo Stanton）晚場賽事再度建功，分別揮出一發陽春砲，洋基終場就以這2分贏球。
季中陷入低潮的洋基近期急起直追，近15戰拿下12勝，本季戰績68勝52敗，與紅襪沒有勝差，但以勝率些微差距躍居美聯東區第2。
時間拉回到7月5日，洋基與當時暫居美聯東區龍頭的紅襪勝差達10場半，自此26勝11敗，闖進美聯外卡領先群，戰績與紅襪、奧克蘭運動家隊在伯仲之間，未來一個多月外卡爭奪戰精采可期。
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