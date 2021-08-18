MLB／洋基雙重賽首戰險勝紅襪 美聯外卡爭奪戰白熱化

紐約洋基與波士頓紅襪隊今天交鋒，洋基投手羅艾西加在雙重賽首戰澆熄紅襪反攻氣燄，助球隊以5比3險勝，與紅襪僅剩1場勝差，美聯外卡爭奪戰日益激烈。

雙重賽首戰為7月15日因雨順延的補賽，只打7局。兩隊2局下、3局上分別靠貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）與柏格茨（Xander Bogaerts）適時安打攻下2分，戰局就此陷入膠著。

紅襪捕手瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）5局上在滿球數情況下揮出一發陽春砲，打破僵局。

洋基5局下發動反攻，瓦伊特（Luke Voit）在滿壘有人情況下揮出中外野德州安打，打回2分。代打的史丹頓（Giancarlo Stanton）隨後補上一支短程安打，洋基再下一城。

本季扮演洋基牛棚要角的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）6局上登場，順利解決紅襪3名打者。7局上卻在無人出局情況下被連敲3支安打，陷入滿壘失分危機。

26歲的羅艾西加沉著應戰，紅襪下名打者蕭奧（Travis Shaw）擊出左外野飛球遭接殺，未能送回三壘跑者。羅艾西加隨後在洋基球場震耳欲聾的加油聲中連續三振赫南德茲（Enrique Hernandez）、瑞福洛（Hunter Renfroe），鎖定勝局。

在當家守護神查普曼（Aroldis Chapman）因傷缺陣情況下，羅艾西加以34球驚險完成關門任務，以三振結束比賽時不禁振臂歡呼。

洋基拉出4連勝，近14戰拿下11勝，與並列美國聯盟外卡領先的奧克蘭運動家及紅襪隊僅剩1場勝差，季後賽門票爭奪戰愈來愈精采。