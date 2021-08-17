MLB／昨簽約今就上場 筒香嘉智對前東家道奇夯長打

昨天才與海盜簽約的日籍球員筒香嘉智，今天馬上在對戰前東家的賽事中獲得機會，代打上陣立刻敲長打，不只展現重砲本色，也在新東家有了好的開始。

筒香嘉智去年和光芒簽下2年合約，直到今年為止出賽77場，235打數僅敲44安，打擊率.187，遭光芒放入指定讓渡名單（DFA）。轉戰道奇後，他出賽12場，25打數僅敲3安，打擊率下滑至.120，並再次被移出40人名單，最後他選擇下放3A。他在3A表現不俗，尤其是7月份繳出7轟、27打點，打擊率.317，但最後還是被道奇釋出。

昨天筒香嘉智與海盜簽下大聯盟合約，本季加盟第3支球隊。今天他在面對道奇9局上半落後1分的情況下上場代打，筒香嘉智把握機會敲出左外野方向二壘安打，也是他睽違3個月後再於大聯盟賽場夯出長打。