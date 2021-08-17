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MLB／渡邊直美球場追星 網翻出紅白賞諧星磨蹭大谷影片

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平人氣超高，看台區不乏他的粉絲，這回連日本諧星渡邊直美都到場替他加油。 美聯社
大谷翔平人氣超高，看台區不乏他的粉絲，這回連日本諧星渡邊直美都到場替他加油。 美聯社

大谷翔平今與天使一同作客洋基主場，場邊鏡頭直擊日本諧星渡邊直美在第一排座位觀賽，也讓網友回憶起2016年紅白大賞時他曾在節目上搞笑地磨蹭大谷翔平。

今年赴美發展的渡邊直美，今天出現在天使與洋基之戰的轉播畫面中，他與另一名戴帽子的男子一同在天使隊休息室上的第一排觀眾席看球，日本網友隨即在推特上熱烈討論：「渡邊直美在洋基球場！」「渡邊直美正在看大谷比賽！」也有網友回想起大谷翔平與渡邊直美曾在紅白大賞同台。

截圖自影片
截圖自影片

2016年底的紅白大賞，渡邊直美戴上金色假髮扮成美國性感歌手碧昂絲，搖擺著臀部靠近大谷翔平，主持人相葉雅紀見狀連忙高喊：「不要去那邊、不要去那邊。」不過渡邊直美仍持續搞笑地磨蹭他，當時才22歲的大谷翔平也相當羞澀，只是坐在座位上苦笑。

日本 大谷翔平 天使

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