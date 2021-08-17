MLB／今日戰績表 小熊、金鶯同日吞12連敗
MLB今日戰績表
天使 1:2 洋基
勇士 12:2 馬林魚
金鶯 2:9 光芒
小熊 5:14 紅人
印地安人 4:5(10局) 雙城
太空人 6:7 皇家
教士 5:6 洛磯
大都會 5:7 巨人
海盜 1:2 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 小熊 vs. 紅人
01:10 印地安人 vs. 雙城
03:10 教士 vs. 洛磯
03:45 大都會 vs. 巨人
04:05 藍鳥 vs. 國民
07:05 紅襪 vs. 洋基
07:10 天使 vs. 老虎
07:10 勇士 vs. 馬林魚
07:10 金鶯 vs. 光芒
07:45 釀酒人 vs. 紅雀
08:05 水手 vs. 遊騎兵
08:10 運動家 vs. 白襪
08:10 太空人 vs. 皇家
09:40 費城人 vs. 響尾蛇
10:10 海盜 vs. 道奇
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