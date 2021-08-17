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MLB／今日戰績表 小熊、金鶯同日吞12連敗

聯合新聞網 / 整理
金鶯以2；9不敵光芒，跟進小熊同日苦吞12連敗，是大聯盟近況最差的2隊。 路透社
金鶯以2；9不敵光芒，跟進小熊同日苦吞12連敗，是大聯盟近況最差的2隊。 路透社

MLB今日戰績表

天使 1:2 洋基

勇士 12:2 馬林魚

金鶯 2:9 光芒

小熊 5:14 紅人

印地安人 4:5(10局) 雙城

太空人 6:7 皇家

教士 5:6 洛磯

大都會 5:7 巨人

海盜 1:2 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 小熊 vs. 紅人

01:10 印地安人 vs. 雙城

03:10 教士 vs. 洛磯

03:45 大都會 vs. 巨人

04:05 藍鳥 vs. 國民

07:05 紅襪 vs. 洋基

07:10 天使 vs. 老虎

07:10 勇士 vs. 馬林魚

07:10 金鶯 vs. 光芒

07:45 釀酒人 vs. 紅雀

08:05 水手 vs. 遊騎兵

08:10 運動家 vs. 白襪

08:10 太空人 vs. 皇家

09:40 費城人 vs. 響尾蛇

10:10 海盜 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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