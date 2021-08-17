MLB／今日戰績表 小熊、金鶯同日吞12連敗

今天是貝比魯斯（Babe Ruth）逝世73週年，目前討論度最高的二刀流球星大谷翔平今天在洋基主場出賽，4打數全槓龜，只有6局上敲出一記深遠飛球，把洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）嚇出一身冷汗，不過球在空中突然失速，無緣形成本季第40發全壘打。

2021-08-17 15:42