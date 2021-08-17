MLB／大谷40轟變平凡飛球 洋基王牌柯爾嚇到抬腿

今天是貝比魯斯（Babe Ruth）逝世73週年，目前討論度最高的二刀流球星大谷翔平今天在洋基主場出賽，4打數全槓龜，只有6局上敲出一記深遠飛球，把洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）嚇出一身冷汗，不過球在空中突然失速，無緣形成本季第40發全壘打。

「棒球之神」貝比魯斯在美國時間1948年8月16日逝世，73年後的今天，大谷在洋基球場擔任開路先鋒，與柯爾正面對決。不過，他今天4打數繳白卷還吞2K。

6局上大谷相中一顆159公里速球，氣勢磅礡地向右外野方向送去，但在全壘打牆前被接殺，擊球當下柯爾單腳還不自覺抬起，看起來被這顆球嚇到了，洋基轉播球評也說：「我以為會變成第40發全壘打。」

大谷翔平總計對戰柯爾14打數3安打，打擊率0.214，有1次保送和4次三振。 歐新社

日本媒體《日刊體育》報導，通常洋基球場打向右外野的球都很會飛，今晚卻出現不可思議的失速現象，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）也說：「今晚的球好像不太會飛。」大谷沒能轟出本季第40號全壘打，總計對戰柯爾14打數3安打，打擊率0.214，有1次保送和4次三振。

洋基當家王牌柯爾今天先發5.2局飆9K失1分，首局K掉大谷，對戰3打數沒被敲安打，他坦言對戰大谷時都很緊張，特別是今天1分差的比賽，被打出很多突破佈陣的安打，今天第6局的深遠飛球，不知道是不是稍微打到球的下緣，還是拉不夠猛，總之還滿幸運的。