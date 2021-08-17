MLB／瓦托生涯兩千安達陣 紅人贏球送小熊12連敗雙喜

辛辛那提紅人今天靠著英迪亞率先開轟啟動全隊攻勢，以及麥利7局投球無失分的精彩好投，終場14比5大勝，讓來訪的芝加哥小熊苦吞12連敗。

紅人一壘手瓦托（Joey Votto）敲出3支安打，生涯突破2000安大關，他是繼1971年的威廉斯（Billy Williams）之後，大聯盟史上第2位在同一季達成生涯2000安、300轟與1000分打點里程碑的打者。

麥利（Wade Miley）7局投球只被敲出4支安打，另有7次三振與1次保送，拿下勝投，本季戰績已來到10勝4敗。

紅人今天頭3局都有人攻占壘包卻無功而返，直到4局下2人出局，英迪亞（Jonathan India）終於突破小熊先發投手史蒂爾（Justin Steele）的快速球壓制，揮出飛上左外野第2層看台的全壘打，讓紅人取得2比0領先。

史蒂爾退場後，5局下紅人艾奎諾（Aristides Aquino）面對魯克（Michael Rucker）的投球，也複製一發左外野2分砲，紅人拉大領先到4比0。

一路苦苦追趕的小熊7局上終於有了威脅麥利的好機會，第一個上場打擊的包特（David Bote）率先揮出一壘安打，接著齊里諾斯（Robinson Chirinos）觸身球上壘，形成無人出局，一、二壘有人，但麥利隨即穩住陣腳，接連三振海華德（Jason Heyward）與法加斯（Johneshwy Fargas）後，再讓艾坎塔拉（SergioAlcantara）出局，驚險結束這局。

7局下紅人狂灌8分，12比0遙遙領先。小熊雖在8上追回5分，但比數已經太過懸殊，8下紅人再添兩分，終場就以14比5輕取小熊。