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MLB／道奇沒開到福袋 前世界大賽MVP一場未投又報銷

聯合新聞網 / 綜合報導
37歲老將漢默斯（Cole Hamels）才以100萬美元加入道奇，如今再因手臂傷勢一場未投賽季就報銷。 美聯社
37歲老將漢默斯（Cole Hamels）才以100萬美元加入道奇，如今再因手臂傷勢一場未投賽季就報銷。 美聯社

37歲資深左投漢默斯（Cole Hamels）日前與道奇簽下一年合約，不過他在模擬賽時手臂出現傷勢，被放入傷兵名單中，等於本季提前報銷，在一場未投就結束在道奇的短暫生涯。

2008年曾幫助費城人奪冠的老將漢默斯，當年也獲選世界大賽MVP。上季他僅披勇士戰袍出賽一場，防禦率高達8.10。上個月他自辦測試會，吸引多隊興趣，最終與道奇簽下保障薪資100萬美元（約台幣2810萬）的合約，每先發一場將可多得20萬美元。

漢默斯15年的大聯盟生涯中，曾先後效力過費城人、遊騎兵、小熊、勇士、道奇等球隊，總計出賽423場，生涯戰績163勝122敗，在2698局中的投球中送出2560次三振，防禦率3.43。

漢默斯日前在亞歷桑納進行模擬賽時，手臂出現疼痛，道奇隊球團今宣布將他放入60天傷兵名單，本季提早結束，暫時無法回到大聯盟舞台。

世界大賽 大聯盟

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