MLB／薛則屁股碰不得！道奇教頭遭自家王牌髒話伺候

向來以熱情著稱的道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）常以「拍屁股」的方式替自家球員打氣，不料這次卻碰上了鐵釘子，日前他對剛從國民轉來的新同學薛則（Max Scherzer）這麼做時，卻遭到了髒話伺候。

日前薛則先發對上大都會的比賽中，羅伯茲在接受賽中訪談時分享了一則趣聞，他表示在薛則披上道奇制服的處女秀下場時，他拍了拍對方的屁股表示「幹得好！」卻換來一句低聲的碎念，幾秒後才回過神來，心想「他剛剛是不是說，『你XX不要碰我』？」

薛則在賽後向媒體表示：「沒錯，我不需要任何慶祝或支持，因為這就是我的工作。」37歲的他向來就不畏懼與教練起爭執，在國民隊時期就曾對想把他換下場的前總教練威廉斯（Matt Williams）吼下場，也有過對馬丁尼茲（Dave Martinez）大聲說「不！」的經驗。

學到寶貴經驗的羅伯茲便不再與薛則產生肢體互動，道奇隊寫手哈里斯(Blake Harris)就分享了昨天的比賽畫面，當時薛則成功敲出高分犧牲打送回三壘的麥金尼（Billy McKinney），後者原本想拍他的屁股卻緊急收回，羅伯茲也在一個閃身後與後方的麥金尼熱情擊掌，形成有趣畫面，也引發網友熱議。