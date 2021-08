MLB／薛則屁股碰不得！道奇教頭遭自家王牌髒話伺候

向來以熱情著稱的道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)常以「拍屁股」的方式替自家球員打氣,不料這次卻碰上了鐵釘子,日前他對剛從國民轉來的新同學薛則(Max Scherzer)這麼做時,卻遭到了髒話伺候。

日前薛則先發對上大都會的比賽中,羅伯茲在接受賽中訪談時分享了一則趣聞,他表示在薛則披上道奇制服的處女秀下場時,他拍了拍對方的屁股表示「幹得好!」卻換來一句低聲的碎念,幾秒後才回過神來,心想「他剛剛是不是說,『你XX不要碰我』?」

薛則在賽後向媒體表示:「沒錯,我不需要任何慶祝或支持,因為這就是我的工作。」37歲的他向來就不畏懼與教練起爭執,在國民隊時期就曾對想把他換下場的前總教練威廉斯(Matt Williams)吼下場,也有過對馬丁尼茲(Dave Martinez)大聲說「不!」的經驗。

學到寶貴經驗的羅伯茲便不再與薛則產生肢體互動,道奇隊寫手哈里斯(Blake Harris)就分享了昨天的比賽畫面,當時薛則成功敲出高分犧牲打送回三壘的麥金尼(Billy McKinney),後者原本想拍他的屁股卻緊急收回,羅伯茲也在一個閃身後與後方的麥金尼熱情擊掌,形成有趣畫面,也引發網友熱議。

Biggest takeaway from tonight’s #Dodgers game



Max Scherzer isn’t a fan of the “slap-ass” pic.twitter.com/CXUnE9eBt8