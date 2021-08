MLB／奧運奪銀證明身手 洋基前終結者加盟光芒

已經年屆36歲的資深投手羅伯森(David Robertson)過去曾是洋基隊一代終結者,在經過縮水賽季的養傷後披上國家隊戰袍出征奧運賽場,隨後拿下銀牌,也在今日(17日)拿到了加盟光芒的大聯盟合約。

#Rays have signed reliever David Robertson to a major-league deal. Will go to AAA to get into routine.