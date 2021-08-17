MLB／奧運奪銀證明身手 洋基前終結者加盟光芒

已經年屆36歲的資深投手羅伯森（David Robertson）過去曾是洋基隊一代終結者，在經過縮水賽季的養傷後披上國家隊戰袍出征奧運賽場，隨後拿下銀牌，也在今日（17日）拿到了加盟光芒的大聯盟合約。

#Rays have signed reliever David Robertson to a major-league deal. Will go to AAA to get into routine. — Marc Topkin (@TBTimes_Rays) August 16, 2021

羅伯森生涯前7年都待在洋基，曾被認為是繼名人堂終結者李維拉（Mariano Rivera）後的接班人，不過在2015年後陸續轉戰白襪後又於17年回鍋洋基，最近一次則是在2019年與費城人簽下2年2300萬美元合約，不過第一年僅出賽7場就因需要動韌帶置換手術（Tommy John Surgery）而報銷。

成為自由身的羅伯森季初一度到獨立聯盟打球，恰巧碰上奧運這個契機，他披上國家隊戰袍為美國出戰，合計出賽3場，投3局失2分，包括4次三振及3次保送，也收下2次救援成功。

在12年大聯盟資歷中，羅伯森一直是位稱職的後援投手，生涯出賽661場，主投663.2局，繳出2.90的自責分率與137次救援成功，並曾於2011年入選全明星賽。