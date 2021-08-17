MLB／《夢幻成真》明年對戰球隊出爐 還要開拍電視劇

大聯盟日前砸重資於愛荷華州的一座玉米田改建為棒球場，重現1980年代電影《夢幻成真（Field of Dreams）》，結果反應熱烈，除了決定明年續辦外，美媒《NBC》還要另拍電視劇。

日前於愛荷華州開打的「玉米田大戰」最終由白襪戰勝洋基，轉播單位《FOX》成為此次活動的最大贏家，該日不但創下與大聯盟合作25年以來的單日最高廣告收益，甚至比第二名多上超過2倍，聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）也決定明年將續辦這項活動。

據《NBC Chicago》報導，有關係人指出明年將於8月11日再戰玉米田，屆時將由兩支百年球隊——小熊以及紅人正面對決，此外他們還要另外拍電視劇，編劇將由執導過《The Office》、《Parks and Recreation》及《Brooklyn Nine-Nine》的Michael Schur擔綱，至於當年《夢幻成真》電影導演Lawrence Gordon也會是製片人之一，據報導，該內容將會涵蓋親情、棒球、科幻，以及愛荷華州等元素。