MLB／MVP勢在必得？ ESPN：大谷翔平擁有特殊歷史定位

天使隊日籍好手大谷翔平本季破繭而出，投打雙方都繳出頂尖表現，唯一有能力與他競逐美聯MVP的僅有藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），後者有機會成為賽季打擊三冠王，然而據《ESPN》分析，如此表現仍難以擊敗擁有特殊歷史定位的大谷翔平。

該文指出，小葛雷諾本季打出脫胎換骨的成績，打擊三圍.314/ .409/ .611，附帶35轟和88分打點，不但有機會達成聯盟打擊三冠王，或許也將帶領藍鳥進入季後賽殿堂，然而這在大谷翔平二刀流耀眼的光芒下，這樣的表現或許無法為他加太多分。

根據MVP的獲獎指數透露，大谷翔平為156，高於小葛雷諾的142，甚至拿《Baseball Reference》勝場貢獻值（WAR）來看，經過投球和打擊兩方面相加，大谷的數據為7.5，至於小葛雷諾則為4.8，在聯盟中僅能排第10，作者最後表示，大谷翔平的投打表現是「歷史級別」，拿下MVP的機率相當大。