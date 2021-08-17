MiLB／陳柏毓新人聯盟5局好投 鄭宗哲選保送跑回1分
美職新人聯盟海盜黑隊的陳柏毓今天登板先發，投5局被敲5支安打，僅失1分，目前出賽6場都繳出好投；另一場海盜金隊的鄭宗哲則是3打數沒有安打，不過靠著選保送跑回1分。
新人聯盟海盜黑隊今天與勇士隊交手，1局上2出局後陳柏毓被敲出安打後又被盜壘，不過再送出三振，沒有失分；2局上陳柏毓演出3上3下，送出1次三振；3局上及4局上雖然各被敲1支安打，不過都沒有掉分；5局上則是被敲2支安打失1分。
總計陳柏毓投5局被敲5支安打，送出3次三振，失掉1分，目前防禦率僅0.69。雖然陳柏毓退場時球隊0比1落後，不過在7局下扳成1比1平手，到了延長賽第8局，勇士隊攻下5分超前，終場海盜黑隊以1比6落敗，陳柏毓無關勝敗。
另一場新人聯盟的賽事，鄭宗哲擔任海盜金隊先發第3棒、指定打擊，1局上在二壘有人時選到保送，再靠著隊友安打及暴投跑回1分；2局上鄭宗哲吞下三振，5局上擊出中外野飛球出局，7局上擊出二壘方向滾地球出局。
總計鄭宗哲3打數沒有安打，不過選到1次保送、跑回1分，目前打擊率2成69。海盜金隊靠著第1局攻下5分大局，奠定勝基，終場以5比1擊敗雙城隊。
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