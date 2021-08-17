MLB／加拿大第二人 紅人一哥瓦托達成2000安里程碑
紅人隊37歲招牌強打瓦托（Joey Votto）在今天（17日）對上小熊時於7局下敲出安打，正式加入2000安俱樂部。
37歲的瓦托在歷經連續2個賽季的表現低迷，本季成績回春，打擊三圍至今是優秀的.284/ .377/ .575，今天對上小熊的比賽中也有單場3安的猛打賞，在滿場「Joey、Joey」的歡呼聲下，最終帶領球隊以14：5取勝，距離第二張外卡資格僅剩1.5場勝差。
瓦托在本賽季一口氣達成多項紀錄，包括4月30日達成300轟、6月30日完成1000分打點，今天也完成2000安的壯舉，是紅人隊史第5位，也是加拿大第2位達成此成就的球員。
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