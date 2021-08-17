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MLB／大谷4支0還吞2K 洋基柯爾差點成第40轟苦主

中央社 / 紐約16日專電
大谷今日對洋基4支0，但第三打席對柯爾差點敲出本季第40轟。 歐新社
大谷今日對洋基4支0，但第三打席對柯爾差點敲出本季第40轟。 歐新社

美國職棒大聯盟洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今天作客紐約，遭洋基王牌柯爾等投手壓制，4打數無安打，吞下2次三振，暫居大聯盟全壘打王的他賽季第40轟要再等等。

此役是7月1日因雨順延的補賽，大谷翔平扛起天使打線首棒，擔任指定打擊，前3個打數都是面對剛脫離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）名單的柯爾（Gerrit Cole）。

大谷翔平1局上遭三振，3局上揮出中右外野飛球遭接殺。

6局上，大谷翔平纏鬥5球後，紮實地將柯爾時速98英里（約157.7公里）的正中直球扛到右外野，球一路飛到接近警戒區才落進史丹頓（Giancarlo Stanton）手套。全場洋基迷虛驚一場，原本表情凝重的柯爾也鬆一口氣。

大谷翔平8局上遭洋基後援左投羅德里格斯（Joely Rodriguez）三振。

大谷翔平雖未開轟，本季仍以39發全壘打傲視大聯盟。投打俱佳的他已在7月上旬超越松井秀喜2004年賽季的31轟，改寫大聯盟日籍球員單季最多轟紀錄。

天使此役僅敲3支安打，包括厄普頓（Justin Upton）1局上的陽春砲。洋基靠著蓋洛（Joey Gallo）1局下逆轉戰局的2分砲，終場2比1險勝天使。

7月29日以來首度先發的柯爾主投5.2局，送出9次三振，僅被敲2支安打，在4名後援投手護航下奪得賽季第11勝。

交易大限前補進重砲手蓋洛、瑞佐（Anthony Rizzo）的洋基拉出3連勝，近13戰拿下10勝，與美國聯盟東區龍頭坦帕灣光芒隊仍有5.5場勝差。洋基明天將與同區排名第2的波士頓紅襪隊展開3連戰，攸關能否闖進季後賽。

大谷翔平 洋基 柯爾

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