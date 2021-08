MLB／上週才被小熊釋出 教士簽下前塞揚投手艾里耶塔

本月13日才被小熊隊釋出的艾里耶塔(Jake Arrieta),時隔4天就找到新東家,今他與教士簽下一紙小聯盟合約,期望替穩定度不佳的先發陣容增添點戰力。

2016年與小熊一同奪下世界大賽冠軍的艾里耶塔,曾在2015年以1.57的自責分率拿下塞揚獎,後與費城人簽下3年合約,本季鳳還巢回歸小熊一度成為佳話,他也在4月25日之前繳出防禦率2.57的佳績,然而在隨後的58.1局中卻狂丟了58分,期間對手從他手中狂掃了91支安打以及19發全壘打,釋出的前一場先發艾里耶塔對上釀酒人,第一局就狂失7分,成為壓倒駱駝的最後一根稻草。據《美聯社》報導,他將在美國時間19日進入大聯盟名單,並先發對上落機。

教士季前一再補強先發陣容,然而結果卻不如預期,派戴克(Chris Paddack)與拉梅特(Dinelson Lamet)都進入傷兵名單,史奈爾(Blake Snell)能吃滿5局就功德圓滿,唯一正常表現的達比修有近8戰0勝5敗、防禦率6.31,近期又出現受傷前兆,戰績方面,對上聯盟墊底響尾蛇差點被橫掃的他們,距離失去外卡二資格僅剩2.5場勝差,雖找上艾里耶塔有點像病急亂投醫,但總比什麼都沒做要來得好。

The #Padres have signed RHP Jake Arrieta to a minor league contract.



