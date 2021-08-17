MLB／上週才被小熊釋出 教士簽下前塞揚投手艾里耶塔

本月13日才被小熊隊釋出的艾里耶塔（Jake Arrieta），時隔4天就找到新東家，今他與教士簽下一紙小聯盟合約，期望替穩定度不佳的先發陣容增添點戰力。

2016年與小熊一同奪下世界大賽冠軍的艾里耶塔，曾在2015年以1.57的自責分率拿下塞揚獎，後與費城人簽下3年合約，本季鳳還巢回歸小熊一度成為佳話，他也在4月25日之前繳出防禦率2.57的佳績，然而在隨後的58.1局中卻狂丟了58分，期間對手從他手中狂掃了91支安打以及19發全壘打，釋出的前一場先發艾里耶塔對上釀酒人，第一局就狂失7分，成為壓倒駱駝的最後一根稻草。據《美聯社》報導，他將在美國時間19日進入大聯盟名單，並先發對上落機。

教士季前一再補強先發陣容，然而結果卻不如預期，派戴克（Chris Paddack）與拉梅特（Dinelson Lamet）都進入傷兵名單，史奈爾（Blake Snell）能吃滿5局就功德圓滿，唯一正常表現的達比修有近8戰0勝5敗、防禦率6.31，近期又出現受傷前兆，戰績方面，對上聯盟墊底響尾蛇差點被橫掃的他們，距離失去外卡二資格僅剩2.5場勝差，雖找上艾里耶塔有點像病急亂投醫，但總比什麼都沒做要來得好。