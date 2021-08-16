快訊

指考／362分以上有望上台大 熱門校系落點一次看

跟進台泥！仁寶「捐1億」助慈濟購BNT疫苗

MLB／差點完全比賽 印地安人隊投手生涯代表作直呼「舒服」

聯合新聞網 / 綜合報導
印地安人隊投手麥肯錫（Triston Mckenzie）今天投出7.2局完全比賽，寫下個人佳績。 美聯社
印地安人隊投手麥肯錫（Triston Mckenzie）今天投出7.2局完全比賽，寫下個人佳績。 美聯社

印地安人隊24歲年輕投手麥肯錫（Triston Mckenzie）今在對戰老虎的比賽中差點投出完全比賽，他在8局下半兩出局後被敲安破功，不過仍繳出生涯代表作，對於今天的投球手感，他也直呼「舒服」。

麥肯錫在前7.2局的投球中未被敲出任何安打、失分，甚至沒讓打者上壘過，不過他在8局下兩出局後被老虎隊打者卡斯楚（Harold Castro）擊出右外野方向的安打，完全比賽破功。對此他賽後回應，那是一顆相當不錯的速球，但是未能解決卡斯楚，所以還是不夠好。

麥肯錫在本場比賽主投8局被敲1安，送出11次三振，無失分無保送，防禦率降至5.12，收下本季第2勝。賽後他表示，本場比賽很快就找到手感進入狀況，並且繼續往下投，他說：「如果我必須用一個詞來對今天做總結，那會是『舒服』。」

巧合的是，2012年的今天正好是大聯盟上次出現完全比賽的日子，當時由水手隊強投赫南德茲（Felix Hernandez）所達成，而印地安人隊投手上次投出完全比賽則要回溯至1981年5月15日與藍鳥的比賽，當時的投手巴克（Glen Barker）僅用了103顆球就達成完全比賽。

不只投手表現優異，印地安人隊打線也大爆發，團隊共掃出14支安打，灌進11分，終場印地安人就以11：0海K老虎奪勝。

印地安人

相關新聞

MLB／連8場先發贏不了 達比修有先去了傷兵名單兩趟

教士隊日籍投手達比修有前一場只投2.2局傷退，現在確定因下背部持續緊繃，本季第二度進入10天傷兵名單，生涯79勝里程碑歷...

MLB／差點完全比賽 印地安人隊投手生涯代表作直呼「舒服」

印地安人隊24歲年輕投手麥肯錫（Triston Mckenzie）今在對戰老虎的比賽中差點投出完全比賽，他在8局下半兩出局後被敲安破功，不過仍繳出生涯代表作，對於今天的投球手感，他也直呼「舒服」。

MLB／魔球再現？天體物理專才 幫運動家投手找回球感

現年26歲的舒茲（Samantha Schultz）是美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊分析師，她以天體物理學專才和對棒球熱情...

MLB／白襪教頭盛讚阿布瑞尤 「史上最頂尖打者之一」

白襪隊今天對洋基3連戰最後一戰以3：5落敗，古巴重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）3打數1安打，也是最近連續12場比賽...

MiLB／鄧愷威先發5.1局飆9K 林鋅杰挨轟無關勝敗

旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，投5.1局飆9K，失掉2分責失分、無關勝敗；費城人隊低階1A投手林鋅杰先...

MLB／輸掉「夢幻成真賽」後2連勝 洋基快樂搭機回紐約

洋基隊古巴投手柯特斯（Nestor Cortes）今天對決白襪隊，先發6局被揮出7支安打、失1分，奪下本季首勝，洋基終場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。