MLB／差點完全比賽 印地安人隊投手生涯代表作直呼「舒服」

印地安人隊24歲年輕投手麥肯錫（Triston Mckenzie）今在對戰老虎的比賽中差點投出完全比賽，他在8局下半兩出局後被敲安破功，不過仍繳出生涯代表作，對於今天的投球手感，他也直呼「舒服」。

麥肯錫在前7.2局的投球中未被敲出任何安打、失分，甚至沒讓打者上壘過，不過他在8局下兩出局後被老虎隊打者卡斯楚（Harold Castro）擊出右外野方向的安打，完全比賽破功。對此他賽後回應，那是一顆相當不錯的速球，但是未能解決卡斯楚，所以還是不夠好。

麥肯錫在本場比賽主投8局被敲1安，送出11次三振，無失分無保送，防禦率降至5.12，收下本季第2勝。賽後他表示，本場比賽很快就找到手感進入狀況，並且繼續往下投，他說：「如果我必須用一個詞來對今天做總結，那會是『舒服』。」

巧合的是，2012年的今天正好是大聯盟上次出現完全比賽的日子，當時由水手隊強投赫南德茲（Felix Hernandez）所達成，而印地安人隊投手上次投出完全比賽則要回溯至1981年5月15日與藍鳥的比賽，當時的投手巴克（Glen Barker）僅用了103顆球就達成完全比賽。

不只投手表現優異，印地安人隊打線也大爆發，團隊共掃出14支安打，灌進11分，終場印地安人就以11：0海K老虎奪勝。