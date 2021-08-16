MLB／連8場先發贏不了 達比修有先去了傷兵名單兩趟

教士隊日籍投手達比修有前一場只投2.2局傷退，現在確定因下背部持續緊繃，本季第二度進入10天傷兵名單，生涯79勝里程碑歷經8次挑戰失利後，現在又有得等了。

達比修早在6月22日就取得生涯第78勝，追平田中將大，並列大聯盟日籍投手勝投第3多、亞洲投手第4位，下一個追趕目標是黑田博樹的79勝，沒想到卻一連8度叩關都失利，8場比賽合計投出0勝5敗、防禦率6.31。

達比修曾在7月11日因臀部緊繃進入傷兵名單，因此錯過明星賽，前一場在13日投2.2局失5分傷退，球團已有預感可能不妙，先進行治療、觀察，3天後仍確定躲不過傷兵名單一遊。

教士今天宣布將達比修放進傷兵名單，可回溯至14日，加入已有波默蘭茲（Drew Pomeranz）、拉梅特（Dinelson Lamet）、派戴克（Chris Paddack）的投手傷兵行列，教士不排除從自由市場尋覓幫手。