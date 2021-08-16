快訊

厄運連鎖之國：海地大地震與颶風夾擊的災難效應

聯亞新冠疫苗未通過EUA 子公司股價跳水式下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／連8場先發贏不了 達比修有先去了傷兵名單兩趟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
達比修有因下背部持續緊繃，本季第二度進入10天傷兵名單，挑戰79勝得再等等。 美聯社
達比修有因下背部持續緊繃，本季第二度進入10天傷兵名單，挑戰79勝得再等等。 美聯社

教士隊日籍投手達比修有前一場只投2.2局傷退，現在確定因下背部持續緊繃，本季第二度進入10天傷兵名單，生涯79勝里程碑歷經8次挑戰失利後，現在又有得等了。

達比修早在6月22日就取得生涯第78勝，追平田中將大，並列大聯盟日籍投手勝投第3多、亞洲投手第4位，下一個追趕目標是黑田博樹的79勝，沒想到卻一連8度叩關都失利，8場比賽合計投出0勝5敗、防禦率6.31。

達比修曾在7月11日因臀部緊繃進入傷兵名單，因此錯過明星賽，前一場在13日投2.2局失5分傷退，球團已有預感可能不妙，先進行治療、觀察，3天後仍確定躲不過傷兵名單一遊。

教士今天宣布將達比修放進傷兵名單，可回溯至14日，加入已有波默蘭茲（Drew Pomeranz）、拉梅特（Dinelson Lamet）、派戴克（Chris Paddack）的投手傷兵行列，教士不排除從自由市場尋覓幫手。

教士 黑田博樹 達比修有

延伸閱讀

MLB／達比修有投不滿3局失5分傷退 教士輪值陷危機

MLB／達比修有「魔球」怪異尾勁 戲耍打者引熱議

達比修不斷求新求變 向史上最強亞洲投手邁進

MLB／「我不是王牌」 達比修寫最速1500K後吐真心話

相關新聞

MLB／連8場先發贏不了 達比修有先去了傷兵名單兩趟

教士隊日籍投手達比修有前一場只投2.2局傷退，現在確定因下背部持續緊繃，本季第二度進入10天傷兵名單，生涯79勝里程碑歷...

MLB／白襪教頭盛讚阿布瑞尤 「史上最頂尖打者之一」

白襪隊今天對洋基3連戰最後一戰以3：5落敗，古巴重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）3打數1安打，也是最近連續12場比賽...

瓦托老兵不死再發威 將成為加拿大史上最強打者

大聯盟上週的熱門話題除了白襪洋基跑去玉米田打了一場夢幻成真的球賽外，當屬老虎一壘手老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯全壘打支數推進到499，成為下一位五百轟俱樂部成員已是指日可待。雖然卡

MLB／魔球再現？天體物理專才 幫運動家投手找回球感

現年26歲的舒茲（Samantha Schultz）是美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊分析師，她以天體物理學專才和對棒球熱情...

MiLB／鄧愷威先發5.1局飆9K 林鋅杰挨轟無關勝敗

旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，投5.1局飆9K，失掉2分責失分、無關勝敗；費城人隊低階1A投手林鋅杰先...

MLB／輸掉「夢幻成真賽」後2連勝 洋基快樂搭機回紐約

洋基隊古巴投手柯特斯（Nestor Cortes）今天對決白襪隊，先發6局被揮出7支安打、失1分，奪下本季首勝，洋基終場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。