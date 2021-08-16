MLB／白襪教頭親點阿布瑞尤 史上最頂尖打者之一

白襪隊今天對洋基3連戰最後一戰以3：5落敗，古巴重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）3打數1安打，也是最近連續12場比賽揮出安打，白襪名人堂教頭拉魯薩（Tony La Russa）盛讚他是大聯盟史上最頂尖打者之一。

兩隊昨天第2戰，阿布瑞尤在9局下兩出局時對決格林（Chad Green），磨了8球轟出中左外野方向陽春砲，追成4：4平手，也讓白襪打完延長10局才以5：7輸球。

阿布瑞尤這一轟也是生涯8年第222轟紀錄，超前名人堂球員貝恩斯（Harold Baines）1轟，獨居隊史第3，前兩名是「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）、柯納可（Paul Konerko），分別是448、432轟。

這位34歲古巴好手2014年從白襪展開大聯盟生涯，前4季打點都破百，前年123分奪下美聯打點王，去年縮水球季仍以60分完成2連霸，19支全壘打、76支安打分別在大聯盟名列第2、第3（美聯榜首），奪下生涯首座美聯MVP。

阿布瑞尤本季86分打點，和天使隊大谷翔平並列大聯盟第3，拉魯薩說：「正因打點成績，阿布瑞尤是史上最棒的打者之一，能夠持續不斷攻下關鍵分數。」

拉魯薩認為，阿布瑞尤不是「賭大支」的球員，並非一味追求全壘打，也能適時揮出一壘打和二壘打，不管開轟、打點能力都是史上最佳表現之一，而且繼續量產這些數字。

阿布瑞尤對於超越貝恩斯的全壘打紀錄，也覺得非常開心，強調能夠達到里程碑，是過去想都沒想到的事。