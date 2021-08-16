MiLB／鄧愷威先發5.1局飆9K 林鋅杰挨轟無關勝敗

旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，投5.1局飆9K，失掉2分責失分、無關勝敗；費城人隊低階1A投手林鋅杰先發投2局挨1轟，失掉2分責失分，也是無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事舊金山巨人隊今天與亞利桑那響尾蛇隊交手，巨人隊台灣投手鄧愷威先發出賽，鄧愷威1局下面對首名打者就被敲出陽春砲，接著連飆3K、沒有多掉分數。

鄧愷威2局讓打者3上3下，3局投出1次保送、被敲1支安打，力守不失分，4、5局都讓打者3上3下；鄧愷威6局續投有狀況，先被敲出安打，1人出局後被敲出二壘打掉分，接著投出保送退場，但隊友守備發生失誤，響尾蛇隊靠著盜壘、失誤跑回分數。

鄧愷威今天總計用94球投5.1局，被敲出4支安打，飆出9次三振，失掉3分（2分責失分），賽後防禦率4.74，球隊比賽後半段追分，終場以4比3拿勝，鄧愷威無關勝敗。

費城人隊小聯盟低階1A今天與紐約洋基交手，費城人隊台灣投手林鋅杰先發，林鋅杰1局1人出局後被敲出陽春砲，接著讓打者敲出游擊方向滾地球出局、三振抓到出局數。

林鋅杰2局先被敲出二壘打，1人出局後連續投出3個四壞保送、再掉1分，接著依序讓打者敲出游擊方向、二壘方向飛球出局。

林鋅杰2局投完退場，今天總計投48球，被敲2支安打，投出2次三振，失掉2分皆為責失分，賽後防禦率7.43，球隊終場以6比7輸球，林鋅杰無關勝敗。