MLB／輸掉「夢幻成真賽」後2連勝 洋基快樂搭機回紐約

洋基隊古巴投手柯特斯（Nestor Cortes）今天對決白襪隊，先發6局被揮出7支安打、失1分，奪下本季首勝，洋基終場5：3獲勝，在「夢幻成真」之戰落敗後，連贏白襪兩場，最近11個系列賽打贏10個，超出5成勝率13勝（65勝52敗）寫下本季新高。

白襪、洋基13日在1989年經典電影「夢幻成真」拍攝地對決，上演大聯盟史上首場在愛荷華州開打的例行賽，洋基9局下被安德森（Tim Anderson）轟出再見兩分砲，以8：9落敗，昨天先以7：5扳回一城，今天再靠柯斯優質先發奪勝，本季6場對戰以5勝1敗結束。

洋基賽後從芝加哥搭機飛回紐約，準備迎接主場8連戰，明天首戰對決天使隊，總教練布恩（Aaron Boone）說：「帶著愉快的心情坐飛機總是好事。」

洋基在前半季戰績一度42勝41敗，從7月7日對水手隊之戰開始，連續11個系列賽幾乎全占優勢，唯一失利是7月23到26日作客波士頓，對紅襪隊4連戰1勝3敗，目前戰績在美聯東區排名第3，落後榜首光芒隊5.5場勝差。

布恩坦言，球隊戰績提升到這種程度，確實有些意外，但球員都充滿自信，相信一定可以扭轉局面。