MLB／小塔提斯「滿血回歸」 傷癒首戰雙響砲猛打賞

教士隊超級新星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今日從傷兵名單歸隊，生涯首度鎮守外野，而他也立刻找回打擊手感，繳出猛打賞狂敲4安，包含雙響砲，海灌4分打點，幫助教士以8：2收下勝利，並免於被響尾蛇橫掃的命運。

教士作客響尾蛇系列賽來到最後一場，7月底因肩傷進入傷兵名單的小塔提斯今天回歸，而且職業生涯首度鎮守右外野。在打擊方面，他擔任開路先鋒，繳出5支4的猛打賞表現，包含2發陽春砲，替球隊貢獻4分打點。

小塔提斯在首局首打席就敲出長打，3局上以陽春砲幫助球隊先馳得點，雖然下半局響尾蛇馬上追平，不過5局上小塔提斯再度開轟，助教士2：1超前比分。8局上，教士4：2領先，他在滿壘的情況下敲安為球隊再添2分。最終教士以8：2擊敗響尾蛇終止4連敗，也逃過被橫掃的命運。

小塔提斯上次出賽是在7月31日，當時他因滑壘造成肩膀脫臼，這已是他本季第4度因肩傷缺陣。雖然小塔提斯先前通常都是擔任游擊手，但根據美國媒體報導，復健期間教士球團希望他能移防外野，降低受傷的機率。