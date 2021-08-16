MLB／重返大聯盟有望 筒香嘉智今年第3個東家是海盜

去年才登上大聯盟舞台的日籍球員筒香嘉智，短短一年內就要迎接第3個東家。日前他遭道奇釋出，但根據大聯盟消息，接下來他將與海盜簽約，有望在明（17）日的比賽中出戰前東家道奇。

筒香嘉智去年和光芒簽下2年合約，直到今年為止，出賽77場，235打數僅敲44安，打擊率.187，遭光芒放入指定讓渡名單（DFA）。轉戰道奇後，他出賽12場，25打數僅敲3安，打擊率下滑至.120，並再次被移出40人名單，最後他選擇下放3A。

筒香嘉智在3A表現不俗，出賽43場打擊率.257，繳出10轟、37打點，光是7月份就包含了7轟、27打點，打擊率來到.317。據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）報導，打擊手感逐漸回溫的筒香嘉智將與海盜簽下大聯盟約，日本媒體也報導最快在台灣時間17日他就有望披上海盜隊戰袍重返大聯盟，對上前東家道奇。