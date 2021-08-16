MLB／開轟、勝投都全隊最多 大谷翔平19日挑戰第8勝

天使隊日籍球星大谷翔平下一場先發登板敲定，他將在周四於客場面對老虎隊，尋求本季第8勝，也期望連5場優質先發的好投可以再推進。

大谷在明星賽後投球表現強勢，4場先發拿下3勝0敗、防禦率1.44，25局投球內送出25次三振，被打擊率只有1成69，相比下半季的「打者翔平」更出色。

他的前一次登板是13日，對藍鳥隊投6局、失2分，雖然已是優質先發，但他賽後對自己的表現自認還不夠好，希望可以為球隊投更長局數，讓總教練麥登（Joe Maddon）當時聽聞後都覺得，「已經很難比他現在的表現更好了啦！」

大谷本季已敲39轟獨步大聯盟，在投手丘上則取得7勝1敗、防禦率2.93，勝投數與兩名隊友並列天使第1，儼然隊上最強投手身兼最強打者，而天使戰績在5成勝率徘徊，想要有想突破，麥登直言投手群在接下來賽季的表現將是關鍵。

麥登表示，「想要擊敗對手，我相信重點是投手要投得比對方更好，你不可能只靠守備、打擊去壓制對手，那很難存活。」