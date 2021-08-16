瓦托老兵不死再發威 將成為加拿大史上最強打者

大聯盟上週的熱門話題除了白襪洋基跑去玉米田打了一場夢幻成真的球賽外，當屬老虎一壘手老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯全壘打支數推進到499，成為下一位五百轟俱樂部成員已是指日可待。雖然卡布雷拉近年來表現大幅下滑，但憑藉著兩屆MVP、2012年勇奪三冠王，再加上可能達成「五百轟、三千安」（史上僅有七人）的成就，名人堂早已虛位以待他的到來。

也因為卡布雷拉的成就是如此耀眼，與他同期守備位置又相同，安打卻足足少了快一千支的加拿大球星瓦托（Joey Votto）因此星光被掩蓋掉不少，成了最被低估的一壘手。當卡布雷拉在2008年被馬林魚交易到老虎開始改任一壘手後，瓦托也於此時開始嶄露頭角，在生涯第一個完整球季以打擊率.297、24發全壘打及84分打點的優異成績拿到新人王票選第二名。在接下來十年裡，這兩位同樣來自異國（卡布雷拉是委內瑞拉人）的不世出球星分別稱霸了兩聯盟的一壘位置。瓦托的傳統數據（打擊率.313、253發全壘打、852分打點）雖然不及卡布雷拉（.319/324/922），但他的進階數據OPS（.969，卡布雷拉.956）及戰爭指數（WAR 52.2，卡布雷拉50.6）則猶有過之，而且守備、速度更勝卡布雷拉一籌。因此稱瓦托是21世紀10年代最強一壘手可說絕不為過。

老虎隊一壘手卡布雷拉即將達成3000安、500轟的偉大成就，但是他的速度與擔任一壘手的守備能力遠不如瓦托，瓦托才是更全面的球員。 美聯社

不僅在一壘傲視群倫，瓦托的成就就連其他位置的野手也少有可比。現役野手中除了楚奧特（Mike Trout，77.9）外，就只有普荷斯（Albert Pujols，87.1）跟卡布雷拉（70.6）的生涯WAR比他（59.6）高。而且兩人如今都已是數饅頭的「待退弟兄」，反之前幾年表現下滑的瓦托雖也將滿38歲，本季卻「老而彌堅」，目前全壘打26支、OPS .954還高居國聯第2及第5名。尤其在拇指骨折痊癒後，瓦托更是「打斷手骨顛倒勇」。自六月復出至今他的OPS高達1.064並且轟出21發全壘打，兩項成績都只輸給今年狀況最火熱的大谷翔平（1.095，24發）。

儘管生涯成就如此輝煌，個性內向的瓦托卻一向行事低調。據他說最初之所以開始打棒球，是因為棒球可以是種「個人運動」。當年在位於多倫多西邊的家鄉小鎮上，瓦托可以拿顆球找面牆就練得樂此不疲，此外就是跟他當廚師的父親傳接球。瓦托曾坦然地說：「我打球看起來很無趣，這樣很好，我甚至為此努力不懈。」因為對他來說，作秀與隨之而來的鎂光燈都是虛假的，只有場上扎扎實實的安打、全壘打與隨之而來的勝利才是一切。

瓦托個性非常低調，但在選球上卻極度自律，什麼球該打、什麼情況不該揮棒，他都有一套複雜的公式，隊友看了都昏頭。 美聯社

然而內向的瓦托卻又十分樂於與球迷互動，時常在場上展現他的真性情。他曾為了接界外高飛球被球迷妨礙怒扯對方衣服，但隨即為自己的舉動道歉，致贈簽名球並與球迷合照。也常在客場對觀眾惡作劇，假裝要丟球進觀眾席卻又回頭不理。今年瓦托更因在某場比賽第一局就被驅逐出場，惹哭了頭一次來看他出賽的忠實小球迷，結果比賽還沒結束，瓦托就趕緊送上一顆簽上「抱歉我沒打完整場」的簽名球，並在隔天賽前迎接這位小「瓦粉」。有一次馬林魚球員在賽前給瓦托外帶了份甜甜圈，隔天他也不忘禮尚往來，一口氣訂了51份披薩送給當時還在馬林魚的鈴木一朗（他的背號是51號）。

由於出身加拿大，過去瓦托時常被拿來與其他加國球星相提並論。隨著時間過去成績不斷累積，如今圍繞他的話題已變成他是否會成為加拿大史上最偉大的打者。唯一擋在他前面的只有去年剛入選名人堂的前洛磯明星外野手沃克（Larry Walker）。目前沃克的生涯累積安打、全壘打等數字仍領先瓦托。但球員生涯全部奉獻給紅人的瓦托與母隊合約還有兩年，再加上今年大復活，未來大有機會超越沃克的生涯成績。雖然瓦托不像許多名人堂一壘手能夠轟出大量全壘打，但他的高打擊率、一流選球能力（生涯七次上壘率第一）等全能球技彌補了此一缺點。根據用來預測球員進名人堂機率的數據JAW，目前瓦托的分數（54.9）正好高於所有名人堂一壘手的平均數值（54.8）。未來瓦托若能繼續保持現有表現，大有可能繼前小熊名投簡金斯（Fergie Jenkins）、沃克成為第三位出身加拿大的名人堂成員。

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不知是不是因為加國史上最偉大打者及名人堂兩大目標已進入射程範圍，瓦托本季越打越好有如倒吃甘蔗，就連前幾年大為減弱的全壘打火力也重新點燃，甚至一度連續七場比賽將球轟出牆外，差點追平由小葛瑞菲（Ken Griffey）、馬丁利（Don Mattingly）及隆恩（Dale Long）三人共同保持的連八場全壘打紀錄。如今就連媒體都開始討論起瓦托本季拿下第二座MVP的可能性。不過他此時此刻的最大目標恐怕還是全力幫助紅人再次打進季後賽。老驥伏櫪志在千里，正處於球員生涯最後階段的瓦托所散發的光與熱，絕對值得我們且看且珍惜。