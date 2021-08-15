MiLB／宋文華奪救援成功 林暉盛先發4.2局飆6K
美職小聯盟教士隊高階1A台將宋文華今天後援投1局沒有失分，送出2次三振，奪下救援成功；道奇隊低階1A的林暉盛則是先發投4.2局，僅被敲2支安打失1分，送出6次三振。
教士隊高階1A與小熊隊高階1A交手的賽事，宋文華在9局上、球隊領先3分時登板救援，送出三振之後，讓打者擊出中外野飛球出局，接著雖然被敲出二壘安打，不過最後再飆出三振化解危機。
最終教士隊高階1A以6比3奪勝，宋文華奪下本季第3次救援成功，目前出賽13場、投14局，送出23次三振，防禦率2.57。
道奇隊低階1A台灣投手林暉盛今天在對天使隊低階1A的比賽先發，1局下林暉盛演出3上3下；2局下雖然被轟陽春砲，不過隨即回穩，讓打者擊出滾地球出局後，再飆出2次三振；3局下及4局下再度演出3上3下，各投出1次三振。
林暉盛在5局下送出2次三振，被敲1支安打，在2出局時退場休息。總計林暉盛投4.2局，僅被敲2支安打，送出6次三振，沒有出現保送，失掉1分，終場道奇隊低階1A以6比3獲勝。
新人聯盟海盜金隊與海盜黑隊的賽事，鄭宗哲擔任海盜金隊第3棒、守三壘，1局上擊出二壘滾地球出局，3局上選到保送；6局上在平手時鄭宗哲轟出超前陽春砲，7局上二壘有人時，再敲安打送回1分，幫助球隊以3比1獲勝。總計鄭宗哲3打數敲2支安打，包辦2分打點，目前打擊率2成80。
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